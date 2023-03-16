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НовостиОбщество16 марта 2023 8:33

Жителям Самарской области предложили нарисовать «Открытку Победы»

Самарцев пригласили поучаствовать в Международном конкурсе
Алена ПРОВКИНА
Самарцы смогут принять участие в конкурсе. Фото: музей Победы

Самарцы смогут принять участие в конкурсе. Фото: музей Победы

В Самарской области местных жителей пригласили принять участие в Международном конкурсе «Открытка Победы». Конкурс расширил свой формат.

По информации пресс-службы Музея Победы, в текущем году участники смогут нарисовать открытку, посвященную не только Великой Отечественной войне, но и также в поддержку участников СВО. Заявки принимают до 16 апреля. Открытку можно выполнить в любой технике, конкурс проведут в пяти возрастных категориях.

Все рисунку опубликуют в онлайн-выставке музея на официальном сайте. Пользователи и жюри выберут лучшие открытки. Итоги конкурса озвучат 11 мая.

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