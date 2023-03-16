Самара попала в рейтинг городов с самыми щедрыми женихами

В среднем самарцы тратят на обручальное кольцо больше 8 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара вошла в рейтинг городов с самыми богатыми женихами. Столица 63 региона заняла 11 место в топе. Таковы данные исследования, который провел аналитический центр одной из ювелирных сетей.

Так, в 2022 году самарцы в среднем потратили на обручальное кольцо 8 032 рубля. Это на 14% больше, чем полгода назад. Средний чек на помолвочные кольца составил 15 985 рублей. Чаще всего мужчины покупали символы серьезности своих намерений в июле и августе.

Большинство жителей Самары выбирают кольца из родированного серебра – 54% и белого золота – 40%. Чаще всего это кольца с фианитом – 89%. Кольца для помолвки с бриллиантами, рубином, сапфиром или изумрудом предпочитают 75% мужчин.

Отметим, в топ-3 самых щедрых женихов попали жители Санкт-Петербурга (11 042 рубля), Саратова (10 214) и Москвы (10 175). Меньше всего на обручальные кольца тратятся омичи (5 844), пермяки (6 882) и новосибирцы (7 352).

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