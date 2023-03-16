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НовостиОбщество16 марта 2023 8:51

Полиция назвала среднюю сумму взятки в Самарской области в 2022 году

За минувший год в регионе выявили 172 преступления по фактам взяточничества
Анастасия ФИЛАТОВА
В Самарской области выявляют случаи получения, дачи и посредничества во взяточничестве

В Самарской области выявляют случаи получения, дачи и посредничества во взяточничестве

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за 2022 год выявили 642 коррупционных преступления, 269 из них были совершены в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщил начальник УЭБиПК ГУ МВД по региону полковник полиции Дмитрий Семенов.

- По итогам 2022 года в Самарской области было зарегистрировано 242 преступления против государственной власти, предусмотренных главой 30 УК РФ. 172 из них по фактам взяточничества. Средняя сумма взятки составила 517 286 рублей, - рассказал правоохранитель.

Напомним, за получение и дачу взятки, а также за посредничество во взяточничестве предусмотрена уголовная ответственность. Это статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ. Их санкции предусматривают различные меры наказания – от штрафа до длительного срока лишения свободы.

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