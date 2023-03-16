В Самаре водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места происшествия

Водитель не оказал помощи потерпевшему. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самаре сотрудники полиции разыскивают водителя, скрывшегося с места происшествия. Мужчина сбил пешехода.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, ранним утром, 15 марта 2023 года, водитель иномарки (предположительно, темного кроссовера) двигался по Зубчаниновскому шоссе, где наехал на мужчину. Пешеход шел по регулируемому переходу, на разрешающий сигнал светофора.

После наезда водитель скрылся с места происшествия, не оказав помощи потерпевшему. Пешеходу назначили амбулаторное лечение. Очевидцев просят обратиться в отделение полиции.

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