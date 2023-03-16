Кинохит «Чебурашка» уже появился в Okko

Посмотреть суперпопулярный фильм теперь можно и дома. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

С 16 марта пользователи онлайн-кинотеатра Okko, который входит в подписки СберПрайм и СберПрайм+, могут посмотреть самый кассовый фильм в истории российского кинопроката — «Чебурашка».

Фильм стал самым кассовым в российском прокате менее чем через месяц после старта показов. За десять дней он обогнал предыдущего рекордсмена, комедию «Холоп» Клима Шипенко.

Интересные факты о съемках фильма:

Было использовано шесть тонн апельсинов.

Работа над сценарием фильма «Чебурашка» длилась 1,5 года.

Съемки велись в Москве, Подмосковье, Пятигорске, Кисловодске и Сочи.

Была утверждена единая цветовая палитра фильма, которой в процессе производства придерживались все цеха и департаменты.

В съемках «Чебурашки» участвовали 26 крыс, восемь канареек и попугаев, шесть морских свинок, один бульдог и одна игуана. А также легендарный советский мотороллер «Муравей», любимое транспортное средство Гены.

Рост Чебурашки – 65 см.

Персонаж говорит и смеется голосом актрисы Ольги Кузьминой.

Сбер — генеральный партнер фильма.