Движение грузовиков ограничат в Самарской области с 1 апреля 2023 года

Ограничения введут для сохранности региональных трасс / Фото: министерство транспорта и автодорог Самарской области

В Самарской области с 1 апреля 2023 года временно ограничат движение грузовиков. Эту меру введут для сохранности дорог в период с неблагоприятными природно-климатическими условиями, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и автодорог.

- Ограничение будет введено на региональных трассах с 1 по 30 апреля 2023 года. Оно распространяется на транспорт, имеющий осевую нагрузку на каждую ось более 7 тонн, - отметили в ведомстве.

Еще одно ограничение ждет водителей грузовиков с 20 мая по 31 августа 2023 года. При достижении критической температуры воздуха (более 32 градусов) транспорт, нагрузка на ось которого превышает установленные значения в РФ, сможет ездить по трассам только по ночам. Это временной отрезок с 22:00 до 10:00.

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