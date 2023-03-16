В Самаре цена за аренду квартиры увеличилась на 17,6%

Самарцам рассказали, как изменились цены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, на сколько увеличилась цена за аренду квартиры. Исследовали подвели итоги в феврале 2023 года.

По информации «Авито Недвижимость», спрос на аренду квратир в областной столице увеличился на 8,7% за год, а объем предложений на 8,6%. При этом, цены подскочили на 17,6%. Специалисты отмечают, что за год также вырос спрос на квартиры-студии. Значительнее всего спрос вырос на долгосрочную аренду. Средняя цена за аренду по стране – 25 тысяч рублей. За «однушку» - 20 тысяч рублей, а «двушка» - 28 тысяч рублей.

Также продолжает расти объем предложений на рынке долгосрочной аренды. За месяц число объявлений увеличилось на 2,7%.

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