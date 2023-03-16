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НовостиПроисшествия16 марта 2023 9:38

Водитель «КамАЗа» выехал на «встречку» и устроил ДТП с двумя пострадавшими под Самарой

Грузовик врезался в легковушку и фуру
Анастасия ФИЛАТОВА
Первым на себя удар принял автомобиль Kia Soul

Первым на себя удар принял автомобиль Kia Soul

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром в среду, 15 марта 2023 года, на 12 км трассы Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в Кинельском районе произошло серьезное ДТП. В 7:40 там столкнулись два грузовика и легковушка. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, аварию спровоцировал 45-летний водитель «КамАЗа». Он выехал на встречную полосу и врезался в Kia Soul под управлением 36-летнего мужчины. После этого грузовик столкнулся с фурой Ford, за рулем которой находился 53-летний водитель.

В результате случившегося пострадали два человека: водители легковушки и большегруза иностранной марки. Их доставили в ближайшую больницу. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали ДТП. Проводится проверка.

Фуру развернуло поперек дороги после ДТП

Фуру развернуло поперек дороги после ДТП

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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