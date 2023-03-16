Кто в Поволжье чаще открывает вклады

Уже в 70% случаев вклады и счета открывают онлайн. Фото: https://ru.freepik.com/author/stefamerpik.

В Самарской и Нижегородской области среди населения более популярны вклады, а накопительные счета чаще открывают в Самаре и Татарстане.

Этой и другой статистикой поделился банк ВТБ.

Средний размер депозита жителя ПФО составил 1,26 млн рублей. Наибольшие суммы размещают вкладчики в 50-65 лет – средний чек превысил 1,5 млн рублей. У клиентов до 40 лет – в среднем по 900 тысяч рублей. Среди регионов округа по «среднему чеку» лидирует Чувашия, жители которой размещают на вклады по 1,7 млн рублей.

Наибольший объем сбережений на депозитах хранят клиенты старше 65 лет – на них приходится половина вкладов. Еще четверть денег разместили вкладчики в возрасте 50-59 лет, около 20% – 40-49 лет, а средства клиентов до 40 лет занимают чуть меньше 10% от общего объема. Женщины чаще используют депозиты как инструмент для накоплений: они открыли в прошлом году 63% от общего числа вкладов. Но мужчины размещают больше денег: 58% средств на депозитах принадлежат мужчинам, вклады женщин составили 42%.

Примерно в половине случаев клиенты открывают вклады на срок от полугода до года. Еще 30% средств хранятся на долгосрочных вкладах, около 20% – на среднесрочных.

На накопительных счетах клиенты из регионов Поволжья в среднем хранят около 90 тысяч рублей. Наибольшую сумму держат на счетах-копилках нижегородские клиенты – порядка 120 тысяч рублей. По числу открытых накопительных счетов лидирует группа клиентов 30-40 лет – они открывали каждый четвертый счет, а по объему на остатках – в возрасте от 40 до 50 лет (на них приходится треть от всех размещенных денег).

В 70% случаев жители регионов ПФО открывают вклады и накопительные счета онлайн.