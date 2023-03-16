В Самаре обсудили меры по улучшению работы общественного транспорта

В областной столице планируют решить проблемы. Фото: городская администрация
В Самаре провели рабочую встречу, на которой обсудили меры по улучшению работы общественного транспорта. Елена Лапушкина встретилась с Дмитрием Азаровым.
По информации городской администрации, в центре внимания встречи – актуальные вопросы развития города. Губернатор отметил приоритетные направления, на которые стоит обратить внимание. Помимо общественного транспорта, в областной столице планируют привести в порядок историческую часть города.
Глава города и губернатор обсудили существующие проблемы и их возможное решение. По многим направлениям в скором времени начнут вести работу.
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