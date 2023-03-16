Самарчанка потеряла 1,4 млн рублей в погоне за работой мечты

Жительница Самары попалась на удочку мошенников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна жительница Самары стала жертвой мошенников. 56-летняя женщина попалась на удочку аферистов, когда пыталась найти себе работу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Самарчанка нашла в интернете подходящую, как ей тогда казалось, вакансию, заполнила анкету и оставила свой контактный номер. Вскоре ей позвонил неизвестный и предложил освоить профессию XXI века – стать гуру брокерских услуг. Женщина заинтересовалась, связалась с «представителем» брокерской платформы по скайпу и начала проходить обучение. Во время учебы она вносила различные взносы. В итоге на пути к работе мечты жительница Самары потеряла 1,4 млн рублей.

Женщина осознала, что ее обманывают мошенники, только спустя неделю. Она обратилась за помощью в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело и сейчас ищут тех, кто «увел» чужие деньги.

Облглавк призывает самарцев быть бдительнее и не доверять людям, которые сначала предлагают «легкий» заработок, а потом начинают просить перевести сбережения на другие, якобы безопасные счета. Так делают только мошенники.

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