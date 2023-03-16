В Самаре отец задолжал ребенку 260 тысяч рублей

Деньги списали со счета мужчины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноглинском районе Самары местный житель долгое время не выплачивал ребенку алименты. Он задолжал 260 тысяч рублей.

По информации ГУФССП России по Самарской области, отец несовершеннолетнего ребенка не исполнял свои обязательства и не выплачивал алименты. Судебные приставы сообщили должнику о возбуждении производства, а также о возможности возбуждения административного и уголовного дела. Мужчина игнорировал предупреждение.

Правоохранители взыскали средства со счета должника. Алиментщику предстоит перечислять ребенку четверть своего дохода до совершеннолетия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.