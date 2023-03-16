Косметолог Гришина рассказала, как избавится от «колец Венеры» на шее

Заломы на шее могут появиться не только в зрелом, но и в молодом возрасте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-дерматолог, косметолог Натэла Гришина рассказала об одной из самых распространенных проблем среди женщин и мужчин. Речь идет о поперечных складках или заломах на шее, которые также называются «кольца Венеры». Специалист перечислила основные способы борьбы с ними.

По словам косметолога, заломы на шее, как правило, появляются в зрелом возрасте. Однако нередко они встречаются и у молодых пациентов. Причина этому – генетическая предрасположенность или особое строение платизмы (тонкая мышца шеи). Углублению складок может способствовать неправильная осанка, пишет ФАН. Важно следить за положением тела во время чтения с экранов смартфонов или планшетов.

Натэла Гришина отмечает, что есть несколько способов коррекции «колец Венеры». Наиболее эффективные, по ее мнению: лазерный термолиз, радиочастотный лифтинг, фотоомоложение кожи, метод бланширования, плазмотерапия, нитевой лифтинг, мезотерапевтический «коктейль» и др.

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