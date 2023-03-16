В Самарской области подорвали лед на реке Чапаевка 15 марта 2023 года

Работы проводились совместно с сотрудниками МЧС и администрацией района. Фото: поисково-спасательная службы Самарской области

В среду, 15 марта, подорвали лед на реке Чапаевка около села Сухая Вязовка Волжского района Самарской области. Безопасность обеспечивали спасатели и водолазы.

— Лед на реках взрывают, чтобы не допустить заторов в русле реки, которые вызваны подъемом уровня воды. Это делается в местах, где реки сужаются или резко меняют русло, — рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области.

Также ликвидация ледяных заторов необходима для защиты домов, участков автомобильных дорог, мостов и гидротехнических сооружений, расположенных в зоне подтопления. Работы проводились совместно с сотрудниками МЧС и администрацией района. От поисково-спасательной службы Самарской области было задействовано 7 спасателей и две лодки.

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