В Самаре большинство жителей считают, что мужчина и женщина должны делить все домашние обязанности

Горожане рассказали, как делят домашние обязанности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре большинство местных жителей считают, что мужчины и женщины должны поровну делить все домашние обязанности. Горожане приняли участие в опросе.

По информации платформы «Авито Услуг», в городе 57% респондентов считают, что домашние обязанности необходимо делить поровну между всеми членами семьи. Самарцы рассказали, как распределяются обязанности в их парах. В целом, мужчины и женщины наравне ходят в магазин за продуктами. Такое мнение чаще всего распространено среди молодых людей, моложе 18-24 лет.

Жители с наименьшим энтузиазмом берутся за мытье окон. Также опрошенным меньше всего нравится гладить вещи и мыть полы.

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