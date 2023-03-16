Игорь Комаров и Дмитрий Азаров оценили ход строительства крытого футбольного манежа в Самаре

Футбольный манеж возводят в районе стадиона "Солидарность Арена" Фото: правительство Самарской области

В четверг, 16 марта 2023 года, полпред президента России в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оценили ход строительства крытого футбольного манежа. Его возводят в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» около стадиона «Солидарность Арена» в Самаре.

По словам подрядчика, сделан административно-бытовой комплекс. Он готов почти на 85%. Идет строительство перекрытий самого манежа. Когда установится теплая погода, специалисты перейдут на круглосуточный режим работы. Министр строительства региона Николай Плаксин отметил, что на объекте также продолжаются монтаж кровли и фасада, внутренняя отделка помещений. Все материалы – отечественные. Общая готовность футбольного манежа составляет около 60%.

В прошлом году темпы работ немного замедлились. Это было связано с удорожанием металла и сложностями с его поставками. Сейчас эти вопросы решены. Глава региона поручил министру вести постоянный контроль за ходом строительства спортивного объекта, составить четкий план-график и ежедневно следить за его соблюдением.

Фасад крытого манежа сделают таким, чтобы он вписывался в архитектуру со стоящим рядом стадионом. В здании сделают футбольное поле 105х68 метров с искусственным газоном, трибуны на 500 мест, раздевалки и комнаты для тренеров, два разминочных зала, судейские комнаты, пресс-центр, гардеробы и др. Там смогут круглосуточно тренироваться команды Академии «Крыльев Советов», воспитанники спортшкол и любители футбола.

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