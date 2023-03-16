«Студенческая весна 2023» стартовала в Самарской области в марте

В этот раз добавились конкурсные направления, их будет семь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стартовал областной фестиваль студенческого творчества «Самарская студенческая весна 2023». В этом году в ней будет участвовать 15 вузов региона, это рекордное количество.

Впервые концерты проведут обучающиеся Поволжской академии Святителя Алексия и Новокуйбышевского филиала самарского политеха, который первым покажет свои творческие номера уже 31 марта. Всего в весеннем сезоне будет 16 концертных программ, а также конкурсные дни.

В этот раз добавились конкурсные направления, их будет семь: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Видео», «Медиа» и «Арт». Помимо этого, добавились и изменились номинации. Финалом студвесны станет гала-концерт, где выступят самые яркие творческие номера, отобранные жюри.

По итогам лучшие войдут в состав Самарской делегации и отправятся в Пермь представлять регион на ХХХI Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». Напомним, в прошлом году всероссийский фестиваль прошел в Самарской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.