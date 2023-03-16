Игорь Комаров оценил проект межвузовского кампуса в Самаре

Межвузовский кампус будет рассчитан на обучение и проживание пяти тысяч человек Фото: правительство Самарской области

В четверг, 16 марта 2023 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил полпреду президента России в ПФО Игорю Комарову проект строительства международного студенческого кампуса.

Межвузовский кампус построят в северной части Самары, на территории, прилегающей к стадиону «Солидарность Арена». Площадка уже подготовлена, проведены инженерные изыскания. Первая очередь проекта, который уже поддержали крупнейшие вузы региона, предполагает возведение объектов для обучения и проживания пяти тысяч студентов. Также предусмотрена возможность расширения кампуса еще на три тысячи мест.

Рядом с масштабным объектом планируют построить жилые дома, офисы, гостиницы, торговые площадки, две школы на 1100 мест, два детсада на 550 воспитанников. Предусмотрена концепция развития транспорта, трамвайной ветки.

- Фактически это новая точка роста не только для Самары, но и региона, перспективная площадка. Мы хотели бы, чтобы она развивалась с учетом и жилой застройки, и создания новых рабочих мест, - сказал губернатор.

Проект кампуса, первую очередь которого должны сдать в четвертом квартале 2026 года, планируется реализовать через механизм концессии. Сейчас проводится работа с потенциальными партнерами. Ведутся переговоры с порядка 500 компаниями.

- Хороший проект. Сложный, но, наверное, поэтому и интересный, важный и перспективный. С самого начала на перспективу планируется по самым высоким требованиям, с использованием всех достижений, знаний и наилучшего опыта, - отметил Игорь Комаров.

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