Конкурс народного танца «Традиция» пройдет в Самаре 18 марта

Мероприятие организуется в рамках программы «Самарская горница». Фото: администрация Самары

В субботу, 18 марта, с 10:00 до 17:00 в самарском центре внешкольной работы «Поиск» пройдет XII городской конкурс народного танца «Традиция».

— Конкурс способствует повышению уровня мастерства, раскрытию творческого потенциала юных народных танцоров и призван развивать многонациональные культурные традиции, — рассказали в администрации Самары.

В ходе конкурса участники выступят с 95 номерами. Партнером конкурса выступает «Русско-Белорусское братство 2000». Он организуется в рамках программы межнационального общения детей и подростков «Самарская горница».

Участниками мероприятия являются коллективы национальных воскресных школ и национальных общественных организаций, фольклорные коллективы, хореографические ансамбли учреждений образования и культуры.

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