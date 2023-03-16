Самарцев приглашают принять участие в конкурсе проектов по защите детей в цифровой среде

Юные финалисты конкурса получат уникальную возможность пройти стажировку в компаниях-основателях Альянса / Фото: unsplash.com

Жителей Самарской области приглашают принять участие в премии «За безопасное цифровое детство». Ее проводит Альянс по защите детей в цифровой среде, одним из основателей которого является экосистема МТС.

Стать участниками конкурса проектов смогут взрослые и дети от 14 лет. Премию будут присуждать в трех номинациях: «Уроки безопасности в Сети» (рассчитана на учителей-новаторов), «Взрослые и дети в интернете» (рассчитана на родителей) и «Лучший юношеский проект» (для детей от 14 до 18 лет).

Конкурс по каждой номинации пройдет в два этапа. По их итогам финалисты-взрослые получат ценные призы от организаторов, а ребята – уникальную возможность пройти стажировку в компаниях-основателях Альянса. Церемония награждения победителей пройдет в мае 2023 года в Москве на площадке III Молодежного форума по управлению Интернетом (Youth RIGF 2023).

Подать заявку на участие в премии, а также ознакомиться с подробными условиями участия можно на сайте Альянса. Срок подачи заявок – до 17 апреля 2023 года включительно.

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