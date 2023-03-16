Новый корпус детской инфекционной больницы готовится к открытию в Самаре

Новый корпус должен начать принимать пациентов с 1 июня 2023 года Фото: правительство Самарской области

В четверг, 16 марта 2023 года, полпред президента России в ПФО и губернатор Дмитрий Азаров проинспектировали новый корпус Самарской областной детской инфекционной больницы. Его построили на улице Шверника в Самаре. Подразделение уже готовится к открытию.

Корпус на 100 коек начали строить в Самаре в мае 2021 года. Работы велись с опережением графика. В ближайшее время здание планируют ввести в эксплуатацию. В подразделение уже завезли оборудование, идет настройка и отладка всех систем. Там будут круглосуточно оказывать экстренную и неотложную помощь пациентам с различными инфекционными заболеваниями. Делать это будут более 160 сотрудников.

В здании разместили три инфекционных отделения, в том числе шесть реанимационных коек с современным оборудованием. Предусмотрены боксы для больных с особо опасными инфекциями, боксы для маломобильных граждан, изоляционно-диагностические боксы. Кроме того, в корпусе обустроили противошоковую операционную и лабораторный комплекс. Также здание оснастили отдельной системой мониторинга состояния пациентов и системой безопасности.

Дмитрий Азаров попросил министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна лично проконтролировать подготовку к открытию корпуса, чтобы не было никаких недоделок. Полпред президента в ПФО высоко оценил новое подразделение инфекционной больницы. Он отметил, что объект впечатляет.

- 15 апреля должна быть получена лицензия. Главврач заверил, что с 1 июня они будут готовы принимать пациентов. Изначально корпус должен был быть готов до конца года, и то, что полгода сэкономили, - очень серьезный фактор, - сказал Игорь Комаров.

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