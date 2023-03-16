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НовостиЗвезды16 марта 2023 13:13

В театре оперы и балета в Самаре пройдет премьера музыкально-литературной композиции «Александр Невский. Ледовое побоище»

Ее покажут 5 апреля
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Приобрести билеты можно на сайте театра оперы и балета.

Приобрести билеты можно на сайте театра оперы и балета.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском академическом театре оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича 5 апреля пройдет премьера музыкально-литературной композиции «Александр Невский. Ледовое побоище». В основе музыкального текста кантаты «Александр Невский» лежит музыка Сергея Прокофьева из одноименного фильма Сергей Эйзенштейна.

- Исполнение кантаты будет сопровождаться литературными фрагментами из поэмы «Ледовое побоище» советского поэта, драматурга, военного корреспондента Константина Симонова. Во время исполнения на экране будут показаны картины русских художников с изображением Александра Невского и подходящих по сюжету картин, - рассказали в театре.

Билеты в продаже.

Билеты в продаже.

Идея музыкально-литературной композиции «Александр Невский. Ледовое побоище» принадлежит художественному руководителю и главному дирижеру театра оперы и балета Евгению Хохлову, он же выступает музыкальным руководителем произведения. Чтец – Денис Евневич, артист театра драмы. В программе также примут участие симфонический оркестр и хор театра, солистка – Анастасия Вечеркина (меццо-сопрано).

Билеты в продаже на сайте Самарского театра оперы и балета.