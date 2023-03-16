«Ласточку» из Самары до Сызрани временно заменят на другую электричку 18 и 19 марта

Время движения изменили временно. Фото: Самарская пригородная пассажирская компания

В ближайшие субботу и воскресенье, 18 и 19 марта, временно заменят состав «Ласточка» в направлении Самара – Сызрань – Самара на состав ЭД-4М.

— Это связано с производственной необходимостью, — сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Так, 18 марта электропоезд № 7141 сообщением Самара – Сызрань отправится в 07:10, а прибудет в 08:57, № 7142 сообщением Сызрань – Самара тронется в 09:22, а привезет пассажиров в областной центр в 11:13, время отбытия электропоезда № 7145 сообщением Самара – Сызрань в 18:32, а прибытия в 20:13.

В воскресенье, 19 марта, установлен следующий график: электропоезд № 7142 Сызрань (отправление в 09:22) – Самара (прибытие в 11:13), № 7143 Самара (отправление в 16:08) – Сызрань (прибытие в 17:46), № 7144 Сызрань (отправление в 18:07) – Самара (прибытие в 19:53).

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