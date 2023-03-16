Стая бездомных собак напала на 5-летнего ребенка в Советском районе Самары

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили еще одно уголовное дело из-за нападения бездомных собак на ребенка. В этот раз жертвой оказался пятилетний малыш.

— По версии следствия, 15 марта этого года вблизи дома по улице Виноградной в Советском районе Самары стая собак напала на ребенка, причинив ему телесные повреждения, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Еще один подобный случай был 27 февраля. Во дворе дома в Советском районе стая бездомных собак напала на 7-летнего мальчика. В ведомстве отметили, что нападение собак связано с ненадлежащим исполнением условий муниципального контракта, который был заключен между департаментом городского хозяйства и экологии и ООО «Добрые люди».

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.