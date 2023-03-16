Транспортные средства оказались на трамвайных путях. Фото: скриншот видео

В четверг, 16 марта 2023 года, в Ленинском районе Самары произошла авария, из-за которого встали трамваи. Это случилось рядом с улицей Арцыбушевской, 145.

Транспортные средства оказались на трамвайных путях. Так, проезд общественному транспорту перегородили «Шкода» и стоящий за ней «Мерседес».

Судя по сообщениям очевидцев, авария произошла недавно, потому что полиции на месте ДТП пока нет, а трамваи собрались в пробку. Как стало известно позже, трамваи пустили в объезд через ЖД вокзал и улицу Тухачевского без остановок.

В настоящий момент причины и обстоятельства аварии неизвестны. Как и то, когда машины уберут с рельсов и трамваи пойдут по обычному направлению.