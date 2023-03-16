Акция по плетению маскировочных сетей «#Своихнебросаем» пройдет в Самаре и Крыму 18 марта

В дальнейшем изготовленные сети отправят в зону СВО. Фото: реготделение «Волонтеры Победы»

В субботу, 18 марта, параллельно в Самаре и Сакском районе Республики Крым пройдет акция по плетению маскировочных сетей «#Своихнебросаем».

Мероприятие приурочено к годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. В Самаре акция начнется в 11:00 на площади Славы, поучаствовать в ней может каждый желающий. В дальнейшем изготовленные сети отправят в зону СВО.

Для проведения установят специализированные станки для плетения маскировочных сетей, а участники реготделения «Волонтеры Победы» и других добровольческих движений проведут мастер-классы по их изготовлению.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова в регионе создаются условия для вовлечения жителей в добровольческую деятельность, в том числе работает Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества. С начала проведения спецоперации изготовление маскировочных сетей достигло народного масштаба. Штабы и коворкинг-центры есть практически в каждом муниципалитете области.

— Добровольцы осознают, что такое внести свой вклад в защиту Отечества, быть полезным обществу и проявить себя. Для этого мы стараемся создавать в Самарской области все возможности, — отметил глава региона.

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