Герой России поздравил всех с проведением на самарской земле Первенства России. Фото: правительство Самарской области

В четверг, 16 марта, в самарском Дворце спорта прошел заключительный день первенства России по греко-римской борьбе среди юношей памяти Игоря Найвальта «Новая высота». Губернатор Дмитрий Азаров и легендарный чемпион Александр Карелин дали старт финалу.

В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 61 региона России. Впервые приехала сборная команда из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Глава региона выразил уверенность, что турнир даст новый импульс развитию спортивных достижений.

— Вырастут новые чемпионы, и именно они являются людьми по-настоящему патриотичными, защитниками Отечества, готовыми прийти на помощь человеку, который оказался в беде и защитить все, что нам дорого, — отметил губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что для него было большой честью стоять на сцене с легендой российского спорта и выдающимся чемпионом Александром Карелиным. Герой России, в свою очередь, поздравил всех с проведением на гостеприимной самарской земле, Первенства России для юношей до 18 лет.

— Отдельные слова благодарности хочу сказать ребятам, которые прошли залы борьбы, и сегодня уже являются продолжателями ратных традиций. У них не только уши сломаны, но и грудь их украшена боевыми наградами. Я уверен, что упорство, дисциплина, способность к героизму будут перенесены на все площадки жизни, — сказал девятикратный чемпион мира.

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