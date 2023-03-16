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НовостиПроисшествия16 марта 2023 17:43

В Самарской области директор художественной школы присвоила зарплату несуществующих сотрудников

Женщина обманом получила более 340 тысяч рублей
Ирина СИНЕГУБОВА
Уголовное дело расследовано и направлено в суд. Фото: СУ СК по Самарской области

Уголовное дело расследовано и направлено в суд. Фото: СУ СК по Самарской области

В городе Отрадный Самарской области директор детской художественной школы обвиняется в служебном подлоге и в мошенничестве.

— По версии следствия, с 2019 по 2022 год женщина обманом обратила в свою пользу бюджетные средства на общую сумму более 340 тысяч рублей, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Эти деньги администрация города предоставляла для оплаты труда работников художественной школы, которые числились в учреждении как сотрудники. Но на самом деле их не было и трудовые обязанности никто не исполнял.

В настоящий момент уголовное дело расследовано и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд города Самары для рассмотрения по существу.

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