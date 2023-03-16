Строительство новых водоводов в самарском поселке Управленческий завершат к августу 2023

Специалистам осталось уложить 300 метров трубы. Фото: администрация Самары

В Самаре острый вопрос с холодным водоснабжением поселка Управленческий власти обещают решить уже в этом году. Два новых водовода будут построены к августу 2023-го.

— Там был недостаток воды, но скоро проблема будет решена полностью. Так, 1 августа рабочая комиссия будет принимать завершенный объект системы водоснабжения. Сейчас его готовность составляет около 70%, — сообщил первый вице-мэр Владимир Василенко.

Специалистам осталось уложить 300 метров трубы диаметром 600 миллиметров и провести пусконаладку насосной станции. Помимо этого, в Куйбышевском районе Самары продолжается решать вопрос о том, чтобы наладить подачу чистой и мягкой воды.

Там проектирование водовода началось еще в 2021 году. Речь идет о необходимости строительства коммуникаций, которые протянутся к НФС за рекой Самара. На сегодняшний день начинают строить первые 700 метров из запланированных 6 километров. В 2024 году работы планируется завершить.