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НовостиОбщество16 марта 2023 18:00

Строительство новых водоводов в самарском поселке Управленческий завершат к августу 2023

Сейчас его готовность составляет около 70%
Ирина СИНЕГУБОВА
Специалистам осталось уложить 300 метров трубы.

Специалистам осталось уложить 300 метров трубы.

Фото: администрация Самары

В Самаре острый вопрос с холодным водоснабжением поселка Управленческий власти обещают решить уже в этом году. Два новых водовода будут построены к августу 2023-го.

— Там был недостаток воды, но скоро проблема будет решена полностью. Так, 1 августа рабочая комиссия будет принимать завершенный объект системы водоснабжения. Сейчас его готовность составляет около 70%, — сообщил первый вице-мэр Владимир Василенко.

Специалистам осталось уложить 300 метров трубы диаметром 600 миллиметров и провести пусконаладку насосной станции. Помимо этого, в Куйбышевском районе Самары продолжается решать вопрос о том, чтобы наладить подачу чистой и мягкой воды.

Там проектирование водовода началось еще в 2021 году. Речь идет о необходимости строительства коммуникаций, которые протянутся к НФС за рекой Самара. На сегодняшний день начинают строить первые 700 метров из запланированных 6 километров. В 2024 году работы планируется завершить.