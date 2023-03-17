Лекция про советские здания музеев Ленина пройдет в Самаре 19 марта

Экскурсию проведет директор музея Андрей Кочетков. Фото: пресс-служба музея имени Алабина

В воскресенье, 19 марта, музей имени Алабина приглашает самарцев на экскурсию-лекцию «Советские здания музеев Ленина как культовые постройки: прошлое, настоящее, будущее».

— С 1970 года специально для музеев Ленина было возведено 9 колоссальных зданий, являющихся образцами архитектуры позднесоветского модернизма. В последнем из них, открывшемся за 20 месяцев до распада СССР, сейчас располагается музей имени Алабина, — сообщает пресс-служба учреждения.

Об этом и пойдет речь в ходе лекции, каждое из 9 зданий уникально, но у них есть и общие черты. Ее проведет директор музея Андрей Кочетков. Также он расскажет о принципах этой архитектуры и возможностях ее использования в настоящем и будущем.

В продаже всего 25 билетов. Купить их можно только на сайте музея.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.