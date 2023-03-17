В Самарской области машинист локомотивного депо перевел мошенникам более миллиона рублей

Мужчине позвонили незнакомцы, которые представились сотрудниками кредитной организации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 51-летний местный житель, который работает машинистом локомотивного депо, перевел мошенникам более одного миллиона рублей.

— В начале марта мужчине на телефон позвонили незнакомцы, они представились сотрудниками кредитной организации и сообщили, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы защитить денежные средства, собеседники порекомендовали самостоятельно оформить кредит и перевести деньги якобы на безопасный счет. Мужчина поверил лже-специалистам и выполнил все требуемые от него действия под диктовку. В результате он перевел на продиктованный счет аферистов более миллиона рублей.

Спустя время машинист понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

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