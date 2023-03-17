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НовостиПроисшествия17 марта 2023 4:11

В Самарской области машинист локомотивного депо перевел мошенникам более миллиона рублей

Мужчина испугался, что на его имя оформят кредит
Ирина СИНЕГУБОВА
Мужчине позвонили незнакомцы, которые представились сотрудниками кредитной организации.

Мужчине позвонили незнакомцы, которые представились сотрудниками кредитной организации.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 51-летний местный житель, который работает машинистом локомотивного депо, перевел мошенникам более одного миллиона рублей.

— В начале марта мужчине на телефон позвонили незнакомцы, они представились сотрудниками кредитной организации и сообщили, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы защитить денежные средства, собеседники порекомендовали самостоятельно оформить кредит и перевести деньги якобы на безопасный счет. Мужчина поверил лже-специалистам и выполнил все требуемые от него действия под диктовку. В результате он перевел на продиктованный счет аферистов более миллиона рублей.

Спустя время машинист понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

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