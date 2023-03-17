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НовостиОбщество17 марта 2023 4:35

В Самаре меньше половины компаний готовы рассматривать на работу пенсионеров

Чаще всего берут в качестве квалифицированных рабочих и сотрудников сферы сбыта
Ирина СИНЕГУБОВА
Также часто пожилых людей берут на должности водителей и бухгалтеров.

Также часто пожилых людей берут на должности водителей и бухгалтеров.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос сервиса SuperJob показал, что только 4 из 10 компаний в Самаре готовы при трудоустройстве рассматривать пенсионеров наравне с более молодыми кандидатами.

Как отмечает сервис, после начала СВО в традиционно «мужских» сферах деятельности средний возраст кандидатов вырос из-за уменьшения числа соискателей моложе 45 лет. А мужчины призывного возраста реже готовы менять работу, например, из-за наличия отсрочки от мобилизации и стабильной работы предприятия.

В сложившихся условиях 4 из 10 работодателей принимают на работу пенсионеров на общих основаниях, то есть наравне с более молодыми кандидатами. А в каждой третьей компании пожилых людей трудоустраивают иногда и на некоторые должности.

Чаще всего пенсионеров в Самаре устраивают в качестве квалифицированных рабочих и сотрудников сферы сбыта (25 и 21%), ИТР (18%), на должности водителей (16%) и бухгалтеров (10%).

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