Микроавтобус не вписался в поворот на трассе М-5 «Урал» в Самарской области утром 17 марта

Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить полицейским. Фото: телеграм-канал "СамараДТП"

Сегодня, 17 марта 2023 года, ранним утром в Самарской области произошло ДТП с участием микроавтобуса. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, по информации автомобилистов региона, авария произошла примерно в 07:20 на развязке со стороны аэропорта на автодороге М-5 «Урал». Вероятнее всего, микроавтобус не вписался в поворот и врезался в дорожное ограждение.

В настоящий момент причины и подробности ДТП неизвестны. Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить полицейским. Есть ли пострадавшие и сколько человек находилось внутри микроавтобуса, пока сказать тоже невозможно, это станет известно позже.

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