Автодорогу «Зимник» из Самары в Рождественно закрыли с 16 марта 2023

На «Зимнике» был введен контрольно-пропускной режим. Фото: нацпарк «Самарская Лука»

С четверга, 16 марта 2023 года, для всех видов транспорта закрыли автомобильную дорогу «Белые домики – с. Шелехметь» (Зимник) в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка «Самарская Лука».

В соответствии с приказом директора, проехать по временному лесному маршруту можно было в зимний период с 16 декабря 2022 года по 15 марта 2023-го. На «Зимнике» был введен контрольно-пропускной режим.

Напомним, временный проезд был разрешен жителям сельского поселения Рождественно и их близким родственникам на легковом транспорте, грузовому транспорту для доставки грузов, необходимых для жизнеобеспечения местного населения, а также транспорту оперативных и аварийных спецслужб.

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