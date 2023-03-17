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НовостиОбщество17 марта 2023 6:12

Власти разрабатывают схему перекрытия дорог в связи с ремонтом моста на улице Земеца в Самаре

С этой целью уже была проведена встреча с предприятиями
Ирина СИНЕГУБОВА
Пока никаких решений не было принято.

Пока никаких решений не было принято.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сейчас разрабатывают схему перекрытия участков дорог в связи с началом ремонта дорожного полотна путепровода на улице Земеца.

— Это долгожданный ремонт моста, связывающего промышленные предприятия города с другими районами. Схема перекрытия и изменения маршрутов общественного транспорта пока прорабатывается и обсуждается, — сообщили в пресс-службе администрации Самары.

С этой целью уже была проведена встреча с предприятиями. Пока никаких решений не приняли, они будут вырабатываться совместно с представителями предприятий, расположенных на Заводском шоссе, районной Администрацией и депутатами, представляющими интересы жителей микрорайона.

Власти обещают информировать жителей города о принимаемых решениях, вариантах объезда и в дальнейшем о ходе реализации проекта.

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