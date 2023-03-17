В Самаре назвали 12 победителей первенства России по греко-римской среди юношей до 18 лет

Организаторы постарались сделать первенство максимально зрелищным. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

16 марта во Дворце спорта им. В.В. Высоцкого в Самаре завершилось трехдневное первенство России по греко-римской борьбе среди молодежи «Новая высота», собравшее 475 спортсменов из 61 региона. Финальные поединки определили шестерых обладателей золотых медалей в разных весовых категориях, а еще шесть лидеров были названы накануне.

- Здесь собрались самые лучшие борцы России, - оценил старший тренер молодежной сборной РФ по греко-римской борьбе Ислам Дугучиев. – А мы постарались построить эти соревнования так, чтобы показать всю зрелищность, которая свойственна этому виду спорта.

В ходе поединков Ислам Дугучиев присмотрел кандидатов в молодежную сборную страны. «Новая высота» подарила талантливым и упорным спортсменам шанс проявить себя на еще более высоком уровне.

Знаковым моментом стала встреча участников первенства со спортивной легендой, трижды олимпийским чемпионом, героем России Александром Карелиным.

- Для меня особо приятно, что Федерация спортивной борьбы Самарской области организовала это мероприятие так, что зал полон зрителей из числа сверстников тех ребят, которые выступают на коврах. Это замечательный двусторонний педагогический процесс, когда борцы чувствуют поддержку, а зрители видят, как можно проявить себя в таком замечательном виде жизни, как спорт, - поделился Карелин.

В свою очередь президент Федерации спортивной борьбы Самарской области, руководитель фракции «Единая Россия» в губдуме Александр Живайкин подчеркнул, что за пять лет своего существования турнир зажег немало спортивных звезд, среди которых есть серебряный призер чемпионата России и мастер спорта международного класса.

- Нам не стыдно за нашу работу. Мы счастливы, что несмотря ни на что, можем проводить такие мероприятия, которые укрепляют наш регион и Россию. Боевой дух и суверенитет куется в том числе с участием этих ребят, - подчеркнул Александр Живайкин.