В Самарской области двух оперов заподозрили в «отжатии» госномера 555

Полицейские незаконно получили красивый госномер и установили его на автомобиль Infiniti FX30D Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска ОМВД по Безенчукскому району стали фигурантами уголовного дела. Полицейских подозревают в превышении должностных полномочий. Они якобы «отжали» у местного жителя госномер 555.

По версии следствия, подозреваемые посредством незаконных требований и угроз получили свидетельство о технической регистрации транспортного средства и паспорт на него. Последний был выдан некому мужчине на автомобиль ВАЗ-21102 2002 года выпуска. Машину поставили на учет в РЭО ОГИБДД по Безенчукскому району в апреле 2022 года под госномером с тремя пятерками. Следователи считают, что опера использовали поддельный договор купли-продажи и зарегистрировали красивый номер на более статусный автомобиль — Infiniti FX30D.

Насколько известно, подозреваемым уже избрали меру пресечения. Одного отправили под домашний арест, а другого — под стражу. Как пишет Волга Ньюс, вину они не признают. Расследование уголовного дела продолжается. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, факт превышения полномочий выявили сотрудники собственной безопасности. Если вина полицейских будет доказана, то их уволят из ОВД.

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