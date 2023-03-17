Стало известно, какие проекты по улучшению коммунальной инфраструктуры реализуют в 2023 году

Внушительный объем инвестиций вкладывается в модернизацию городских очистных канализационных сооружений. Фото: администрация Самары

Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко рассказал, какие проекты реализуют в 2023 году для улучшения коммунальной инфраструктуры города.

Так, в апреле этого года специалисты проведут пусконаладку котельной мощностью 125 МВт, чтобы в новом отопительном сезоне обеспечить бесперебойную подачу тепла жителям Куйбышевского района. На строительство уходит около 1,1 миллиарда рублей.

Также Самара участвует в реализации федеральной программы, в рамках которой уже в этом году выделят еще 105 миллионов рублей на перекладку. Помимо этого, представители власти предъявили еще два проекта строительства котельных в поселках «Береза» и «Прибрежный».

Ситуация с другими коммуникациями, водопроводом и канализацией, находится на особом контроле, поскольку продолжают поступать обращения жителей, касающиеся повреждений на сетях. Все они берутся в работу.

Также внушительный объем инвестиций вкладывается в модернизацию городских очистных канализационных сооружений. Продолжаются работы и по реконструкции сооружений очистки сточных вод в рамках проекта «Оздоровление Волги». Потрачено около 4 миллиардов рублей.

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