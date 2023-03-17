Самарский опыт по созданию системы дистанционного мониторинга распространят на другие регионы ПФО

Игорь Комаров на этой неделе с рабочим визитом посетил Самарскую область / Фото: pfo.gov.ru

Успешный опыт Самарской области по созданию системы дистанционного мониторинга будет тиражирован в регионах Приволжского федерального округа. Об этом на совещании в Самаре сообщил полномочный представитель президента Игорь Комаров.

Проект по созданию комплексной системы дистанционного мониторинга реализуется в Самарской области с 2019 года. Она стала одним из пилотных регионов в ПФО наряду с Татарстаном и Нижегородской областью. В рамках проекта работа ведется по 5 направлениям: сельское хозяйство, лесной фонд, недропользование, обращение с отходами и упорядочивание баз данных объектов недвижимости. Таким образом, создается цифровой двойник губернии по наиболее приоритетным отраслям экономики.

– Система дистанционного мониторинга создает, с одной стороны, возможность для эффективного хозяйствования, а с другой, защищает добросовестных предпринимателей, граждан от избыточного давления и проверок. Здесь достигается баланс интересов бизнеса, надзорных органов, всех тех, кто проживает в Самарской области, – отметил губернатор Дмитрий Азаров на совещании.

Проект уже доказал свою эффективность. Система позволяет выявлять объекты недвижимости, которые еще не поставили на учет. Это влияет на налоговую базу. К примеру, в 2022 году в регионе выявили более 30 тысяч объектов строительства, около 17 тысяч собственников уже подали заявления о регистрации и оплате налога на недвижимость. В результате бюджет Самарской области дополнительно получит свыше 200 млн рублей.

– Успешный опыт, накопленный в Самарской области, может тиражироваться в других регионах ПФО. Сейчас мы обсуждаем эти вопросы. В конце года подведем итоги и будем выносить этот опыт на федеральный уровень, – сказал Игорь Комаров.

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