В Самарской области ищут высокого 20-летнего парня, которого сильно избили в 2022 году

Присутствие мужчины необходимо для проведения следственных действий по уголовному делу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудники полиции по Безенчукскому району разыскивают 20-летнего Никиту П., которого избили в декабре 2022 года на территории Самарской области.

— Ориентировку с приметами направили в службы и подразделения полиции, волонтерские организации. Молодой человек может находиться среди людей без определенного места жительства и ведущих антиобщественный образ жизни, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Рост парня около 180 см, у него среднее телосложение, овальное лицо, прямые и короткие волосы темно-русого цвета. По данным полицейских, до 14 января этого года он находился в Екатеринбурге, а сейчас о его местонахождении ничего не известно.

Присутствие мужчины необходимо для проведения следственных действий по уголовному делу, которое возбудили из-за причинения средней тяжести вреда его здоровью на территории Самарской области. Всех, кому что-либо известно о местонахождении парня, просят сообщить по телефону 8(8467)62-11-31, 102 или в ближайший отдел полиции.

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