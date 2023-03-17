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НовостиОбщество17 марта 2023 7:24

В Самарской области ищут высокого 20-летнего парня, которого сильно избили в 2022 году

Он может находиться среди людей без определенного места жительства
Ирина СИНЕГУБОВА
Присутствие мужчины необходимо для проведения следственных действий по уголовному делу.

Присутствие мужчины необходимо для проведения следственных действий по уголовному делу.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудники полиции по Безенчукскому району разыскивают 20-летнего Никиту П., которого избили в декабре 2022 года на территории Самарской области.

— Ориентировку с приметами направили в службы и подразделения полиции, волонтерские организации. Молодой человек может находиться среди людей без определенного места жительства и ведущих антиобщественный образ жизни, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Рост парня около 180 см, у него среднее телосложение, овальное лицо, прямые и короткие волосы темно-русого цвета. По данным полицейских, до 14 января этого года он находился в Екатеринбурге, а сейчас о его местонахождении ничего не известно.

Присутствие мужчины необходимо для проведения следственных действий по уголовному делу, которое возбудили из-за причинения средней тяжести вреда его здоровью на территории Самарской области. Всех, кому что-либо известно о местонахождении парня, просят сообщить по телефону 8(8467)62-11-31, 102 или в ближайший отдел полиции.

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