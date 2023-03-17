Самарчанка сняла на видео потоп в одном из корпусов больницы им. Семашко

Вода залила всю лабораторию, несмотря на подставленные под протечки ведра Фото: Скриншот с видео

Жительница Самары пожаловалась на потоп в одном из корпусов больницы № 2 имени Н.А. Семашко. Лаборатория, в которую она пришла за анализами, оказалась залита водой, которая ручьем лилась с потолка. Женщина сняла все это на видео и выложила в соцсетях.

— В понедельник, 15 марта 2023 года, пришла в больницу Семашко за анализами по гистологии. Здание лаборатории, которое стоит отдельно от всех корпусов, просто в ужасном состоянии. Я не знаю, как люди работают в таких условиях. Пока мы там были, промокли до нитки. И документы тоже. Видно, что вода течет с потолка уже давно, стоит запах плесени, — рассказала самарчанка.

Ситуацию прокомментировали в министерстве здравоохранения Самарской области. По данным ведомства, снятое на видео помещение находится в здании патологоанатомического отделения. Вода начала течь с потолка после уборки наледи — при проведении работ появились дефекты кровли.

— Приняты необходимые меры по устранению последствий ситуации. Запланировано проведение косметического ремонта внутри здания. Кроме того, будут проведены работы по замене кровли, — отметили в Минздраве региона.

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