Центры «Мой бизнес» оказали предпринимателям более 62 тысяч услуг в Самарской области

В центрах можно получить меры господдержки в формате «единого окна». Фото: минэкономразвития Самарской области

За три года, с 2020 по 2022, в Самарской области центры «Мой бизнес» оказали предпринимателям 62,6 тысяч услуг. Итоги работы подвел министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

— Центры «Мой бизнес» уже стали центром притяжения и возможностью получить быструю и качественную помощь. Популярность этих площадок только растет, увеличивается и число посетителей. Если в 2020 году центры предоставили 16,6 тысяч услуг, то в 2022 показатель возрос до 25 тысяч, —рассказал Дмитрий Богданов.

Сеть центров создана в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В них можно получить меры господдержки в формате «единого окна». Там помогут с регистрацией и проконсультируют по юридическим, бухгалтерским вопросам, правилам налогообложения, сертификации товаров, получения кредитов и др.

А в региональном доме предпринимателя размещена вся действующая инфраструктура развития предпринимательства, в том числе гарантийный фонд Самарской области. На площадке регионального центра также доступны услуги МФЦ для бизнеса. На льготных условиях бизнесмены могут воспользоваться переговорными комнатами и конференц-залами для проведения своих мероприятий, а также стать резидентами коворкинга.

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