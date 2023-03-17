Губернатор Самарской области провел рабочую встречу с послом Белоруссии

Самарскую область и Республику Беларусь связывают многолетние партнерские отношения / Фото: Андрей Савельев

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе расширение торгово-экономического взаимодействия и развития кооперационных связей.

Самарская область и Белоруссия сотрудничают уже много лет. Делегации обеих сторон регулярно совершают деловые рабочие визиты. Также регион взаимодействует с университетами республики, с ее Академией наук в рамках НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего». Кроме того, белорусские производственные компании подключены к реализации программы по модернизации и обновлению лифтов в губернии. Активно идет между партнерами товарооборот.

- По нашей внешнеэкономической статистике Самарская область занимает 6 место. Это топовый регион, к развитию отношений с которым мы относимся по-особому. У нас появилось много экспортных позиций - продукция металлургии, нефтехимического комплекса, шинная продукция, лифты, - отметил Дмитрий Крутой.

Одним из вопросов, который губернатор и посол обсудили на встрече, стала возможность создания в Самарской области совместного сборочного предприятия. Белорусские коллеги заявили, что регион имеет большой потенциал. В качестве одного из ключевых партнеров проекта рассматривают тольяттинский АВТОВАЗ.

- Сотрудничество с АВТОВАЗом крайне перспективно, потребность в импортозамещении серьезная. С учетом братских отношений России и Беларуси, на мой взгляд, такое партнерство было бы приоритетом. Я готов этому содействовать, - отметил Дмитрий Азаров.

Среди других тем, которые глава региона и посол подняли на встрече, были: работа по модернизации пассажирского транспорта, в том числе трамваев, сотрудничество в сфере сельского хозяйства и мелиорации, возобновление регулярных авиарейсов в Белоруссию из Самары.

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