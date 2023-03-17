Капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков вызван в сборную России по футболу на матчи с Ираном и Ираком

Александр Солдатенков может принять участие в матчах с Ираном и Ираком. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Капитан самарских «Крыльев Советов» центральный защитник Александр Солдатенков вызван в сборную России по футболу. Национальная команда проведет тренировочный сбор в Новогорске начиная с 19 марта и проведет товарищеские матчи со сборными Ирана и Ирака.

Солдатенков оказался в числе 29 футболистов, попавших в окончательный список Валерия Карпина.

В расширенном составе, включавшем в себя 41 игрока, значились еще два игрока «Крыльев» - полузащитник Александр Коваленко и нападающий Владимир Писарский. Но по итогам матчей самарской команды с ЦСКА в чемпионате России (0:4) и Кубке (2:2) тренерский штаб сборной решил пригласить на сбор только Солдатенкова.

Капитан «Крыльев» дебютировал за российскую национальную команду 17 ноября 2022 года, приняв участие в матче против сборной Таджикистана.