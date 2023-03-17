Подготовка к весенне-летнему периоду началась в самарском аэропорту Курумоч в марте 2023

В перечень работ также входит дополнительное обучение и аттестация персонала. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В международном аэропорту Курумоч началась подготовка к работе в весенне-летний период. Каждый год в это время обязательно проверяются и подготавливаются все здания, спецтранспорт и наземное оборудование.

— Специалисты обследуют состояние покрытия взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона, оценят состояние грунтовой части летного поля и орнитологического оборудования, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Подготовка техники и оборудования, которые необходимы для поддержания летной годности аэродрома летом, включает в себя проверку вакуумно-подметальных машин. В перечень работ к новому сезону также входит дополнительное обучение и аттестация персонала.

Все это делается для безопасности полетов, качества обслуживания воздушных перевозок, а также бесперебойной работы всех служб аэропорта.

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