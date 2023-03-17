«Аэрофлот» открывает прямые рейсы из Самары в Анталью с 27 апреля 2023 года

Самарцы смогут путешествовать на популярный курорт без пересадок в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары смогут чаще летать на один из популярных курортов Турции. Со следующего месяца увеличат количество рейсов в Анталью. Перевозками по этому направлению займется компания «Аэрофлот».

Прямые рейсы из Самары в Анталью запустят с 27 апреля 2023 года. Они будут выполняться ежедневно. Таким образом, жители региона смогут путешествовать на популярный курорт без пересадок в Москве.

Пассажиров будут перевозить на комфортабельных лайнерах Boeing 737-800. Согласно расписанию на сайте аэропорта Курумоч, отправление из Самары запланировано на 8:15. В Турцию самолет будет прибывать в 11:15.

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