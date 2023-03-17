Тракториста-машиниста обвиняют в смерти рабочего в Самаре

Тракторист нарушил инструкцию по охране труда и стал фигурантом уголовного дела Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре следователи предъявили обвинение водителю-трактористу. Ему вменяют причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все случилось 28 июля 2022 года во время разработки рва на одной из локаций Самары. Мужчина, управляя гусеничным экскаватором, нарушил инструкцию по охране труда — не убедился, что рядом с техникой никого нет. Он опустил ковш и задел им рабочего. Тот получил травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время правоохранители продолжают разбираться в деталях происшествия. Они устанавливают все обстоятельства случившегося. Отметим, что максимальное наказание, которое может грозить трактористу-машинисту, — до двух лет лишения свободы.

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