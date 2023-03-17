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НовостиОбщество17 марта 2023 9:21

Самарский видеоблогер заснял с высоты «реку» на проспекте Карла Маркса

Транспортные средства едут погруженные в воду
Ирина СИНЕГУБОВА
Так называемая царь-лужа растянулась на большое расстояние. Фото: скриншот видео

Так называемая царь-лужа растянулась на большое расстояние. Фото: скриншот видео

Самарский видеоблогер Сергей Бобрин опубликовал ролик под громким названием «Царь-лужа в Самаре». Судя по кадрам целая река образовалась на проспекте Карла Маркса вдоль Самарской ТЭЦ.

— Это градообразующая лужа. Испокон веков города строили у источника воды. Вот и Самару возвели вокруг этой лужи. Необходимо нанести ее на карту и обозначить водоохранную зону, — иронизируют в комментариях.

Транспортные средства едут погруженные в воду. Так называемая царь-лужа растянулась на большое расстояние. Один из комментаторов отмечает, что до строительства ТЭЦ на этом месте было озеро, поэтому вода в грунт не уходит, а ливневки никогда и не было.

Как только жители региона не назвали этот поток воды на дороге. Был предложен даже вариант — еще один приток Волги.

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