Готовится ряд законодательных инициатив по вопросам поддержки бойцов СВО и их семей / Фото: Единая Россия

Рабочая группа по вопросам СВО подготовила второй доклад президенту России. В него включили предложения по защите социальных и трудовых прав участников спецоперации и по поддержке оборонно-промышленного комплекса. Документ направят главе государства 17 марта 2023 года.

По словам главы рабочей группы, секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, готовится ряд законодательных инициатив. Они касаются ипотечного кредитования, установления надбавок к денежному довольствию военных-срочников, порядка расторжения срочных трудовых договоров. Также в доклад президенту войдет предложение об установлении 1 июля Дня ветерана боевых действий.

Кроме того, рабочая группа подготовила предложения по реабилитации раненых военнослужащих. Речь идет о создании межведомственной программы с привлечением спортсменов-паралимпийцев. Также планируется проработать вопросы совершенствования медпомощи и сопровождения участников СВО, получивших тяжелые ранения. Вскоре пройдет очередное заседание рабочей группы, на котором рассмотрят эти вопросы.

Напомним, ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил опыт региона в данной сфере. Речь идет о внедрении системы соцпаспортов и реализации программы «Возвращение». Последняя предполагает помощь в оформлении военным всех льгот, комплексное лечение и реабилитацию, поддержку в переобучении и трудоустройстве, организацию отдыха. Этот проект по поручению президента распространят на всю страну.

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