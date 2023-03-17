Двадцать объектов теплоснабжения отремонтируют в Самаре в 2023 году

С приходом тепла отопление будет отключено, пройдут гидравлические испытания. Фото: администрация Самары

Всего в 2023 году в Самаре «Т Плюс» охватит ремонтом 20 объектов теплоснабжения, пять из них находятся в старой части города. Подготовка к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов начнется уже этой весной.

— С приходом тепла отопление будет отключено, пройдут гидравлические испытания. Предстоит справиться с большим объемом работ по перекладке теплотрасс, особенно в исторической части города, — рассказали в администрации Самары.

Такие подземные теплосетевые коммуникации расположены на улицах Алексея Толстого, Льва Толстого, а также Волжском проспекте, который временно закроют в районе Ульяновского спуска.

Помимо этого, работы затронут участок улицы Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе и на улице Куйбышева, где перекладку организуют от Некрасовской в сторону Рабочей. Всего по городу ресурсоснабжающая организация переложит более 30 км труб теплотрасс.

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